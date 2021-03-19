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Судейство

«Рубин» — «Химки»: почему не назначен второй пенальти в ворота казанцев?

21:52
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На 58-й минуте матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Химки» (1:3) арбитр Алексей Матюнин не назначил еще один 11-метровый удар в пользу гостей.

В том эпизоде после прострела Ильи Камышева произошел контакт мяча с левой рукой Дениса Макарова. Судья решил, что рука казанского футболиста находилась в естественном положении, и поступил правильно.

(Александр Бобров)

Рубин — Химки

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