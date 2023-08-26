«Рубин» — «Динамо»: Фамейе сравнял счет на последней минуте
Нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе сравнял счет в матче 6-го тура РПЛ против «Динамо» — 2:2.
На 90+5-й минуте встречи ганец забил ударом головой после подачи в штрафную бело-голубых с левого фланга.
Гол в ворота «Динамо» стал для Фамейе третьим в чемпионате России-2023/24.
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|4
|1
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|
4
|Динамо
|6
|3
|2
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|
5
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|6
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|1
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|
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|3
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|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|2 : 2
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
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ЖК
|Г
|
|
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Зенит
|6
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|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
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Мартин Крамарич
Сочи
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|
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|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
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Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
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|1
|1
|
|
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|1
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