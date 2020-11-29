«Рубин» — ЦСКА: почему арбитр не удалил Деспотовича?
18:14
На 64-й минуте матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — ЦСКА арбитр Виталий Мешков заметил, что нападающий казанской команды Джордже Деспотович не снял запрещенный предмет, предложил ему снять его и привести экипировку в порядок. Форвард до этого уже получил предупреждение за неспортивное поведение. Судье следовало наказать его второй желтой карточкой и удалить с поля?
Нет, Мешков поступил в соответствии с правилами. В такой ситуации достаточно сделать внушение футболисту. А вот если он откажется снять запрещенный предмет или же затем вновь наденет его, тогда следует вынести предупреждение. Деспотович указание арбитра выполнил. (Александр Бобров)
29 ноября. Казань. «Рубин» — ЦСКА.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. В РПЛ — троевластие
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