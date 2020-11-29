На 64-й минуте матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — ЦСКА арбитр Виталий Мешков заметил, что нападающий казанской команды Джордже Деспотович не снял запрещенный предмет, предложил ему снять его и привести экипировку в порядок. Форвард до этого уже получил предупреждение за неспортивное поведение. Судье следовало наказать его второй желтой карточкой и удалить с поля?

Нет, Мешков поступил в соответствии с правилами. В такой ситуации достаточно сделать внушение футболисту. А вот если он откажется снять запрещенный предмет или же затем вновь наденет его, тогда следует вынести предупреждение. Деспотович указание арбитра выполнил. (Александр Бобров)