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«Рубин» анонсировал назначение Слуцкого

16:22
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«Рубин» в Twitter анонсировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды.

48-летний Слуцкий покинул «Витесс», где работал с 2018 года. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла пятое место в чемпионате Голландии.

Ранее он работал с ЦСКА и в сборной России.

«Рубин» 16 декабря объявил об отставке Романа Шаронова. Под его руководством команда в 19-и турах РПЛ набрала 19 очков, уйдя на перерыв на 13-м месте.

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