«Рубин» анонсировал назначение Слуцкого
16:22
«Рубин» в Twitter анонсировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды.
48-летний Слуцкий покинул «Витесс», где работал с 2018 года. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла пятое место в чемпионате Голландии.
Ранее он работал с ЦСКА и в сборной России.
«Рубин» 16 декабря объявил об отставке Романа Шаронова. Под его руководством команда в 19-и турах РПЛ набрала 19 очков, уйдя на перерыв на 13-м месте.
December 19, 2019
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Материалы сюжета: Слуцкий и «Рубин»
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