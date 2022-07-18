РПЛ: выбери лучшего игрока стартового тура чемпионата

Новый сезон Российской премьер-лиги начался — а это значит, что стартует наше первое голосование за лучшего игрока тура. Кто проявил себя лучше всех в 1-м туре?

Резиуан Мирзов. Вышел на замену в матче с «Зенитом» на 80-й минуте, сравнял счет ударом из-за штрафной и помог «Химкам» вырвать ничью в игре с чемпионом.

Хорхе Карраскаль. Выдал шикарный матч против «Урала», заработал пенальти, который сам же и реализовал. Стал лучшим игроком встречи.

Максим Глушенков. Сделал дубль и отдал голевую передачу в игре с «Оренбургом». Один из голов получился очень красивым — Максим пробил из-за штрафной и попал в «девятку».

Виктор Мозес. 6 минут — именно столько понадобилось времени Мозесу, чтобы забить супергол в ворота «Ахмата» после выхода на замену и вырвать для «Спартака» выездную ничью в меньшинстве в Грозном.

Артем Макарчук. Артем был активен в атаке весь матч, а еще записал на свой счет результативную передачу на победный гол «Сочи» в выездной игре с «Торпедо».

Артур Нигматуллин. Уверенная игра вратаря «НН» и его 5 сейвов помогли команде из Нижнего Новгорода увезти ничью с «РЖД-Арены».

Матвей Сафонов. Сделал 8 сейвов во встрече с «Факелом», спас «Краснодар» от поражения и стал лучшим игроком матча.

Николай Комличенко. С первых минут старался обострить игру. Забил гол, который помог «Ростову» вырвать выездную ничью с «Динамо». Был признан лучшим футболистом встречи.