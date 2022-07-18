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Сегодня, 12:41

РПЛ: выбери лучшего игрока стартового тура чемпионата

Читать «СЭ» в
Момент матча «Динамо» и «Ростова».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Новый сезон Российской премьер-лиги начался — а это значит, что стартует наше первое голосование за лучшего игрока тура. Кто проявил себя лучше всех в 1-м туре?
Резиуан Мирзов. Вышел на замену в матче с «Зенитом» на 80-й минуте, сравнял счет ударом из-за штрафной и помог «Химкам» вырвать ничью в игре с чемпионом.
Хорхе Карраскаль. Выдал шикарный матч против «Урала», заработал пенальти, который сам же и реализовал. Стал лучшим игроком встречи.
Максим Глушенков. Сделал дубль и отдал голевую передачу в игре с «Оренбургом». Один из голов получился очень красивым — Максим пробил из-за штрафной и попал в «девятку».
Виктор Мозес. 6 минут — именно столько понадобилось времени Мозесу, чтобы забить супергол в ворота «Ахмата» после выхода на замену и вырвать для «Спартака» выездную ничью в меньшинстве в Грозном.
Артем Макарчук. Артем был активен в атаке весь матч, а еще записал на свой счет результативную передачу на победный гол «Сочи» в выездной игре с «Торпедо».
Артур Нигматуллин. Уверенная игра вратаря «НН» и его 5 сейвов помогли команде из Нижнего Новгорода увезти ничью с «РЖД-Арены».
Матвей Сафонов. Сделал 8 сейвов во встрече с «Факелом», спас «Краснодар» от поражения и стал лучшим игроком матча.
Николай Комличенко. С первых минут старался обострить игру. Забил гол, который помог «Ростову» вырвать выездную ничью с «Динамо». Был признан лучшим футболистом встречи.

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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
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3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
Урал – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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