РПЛ: выбери лучшего игрока стартового тура чемпионата
Новый сезон Российской премьер-лиги начался — а это значит, что стартует наше первое голосование за лучшего игрока тура. Кто проявил себя лучше всех в 1-м туре?
Резиуан Мирзов. Вышел на замену в матче с «Зенитом» на 80-й минуте, сравнял счет ударом из-за штрафной и помог «Химкам» вырвать ничью в игре с чемпионом.
Хорхе Карраскаль. Выдал шикарный матч против «Урала», заработал пенальти, который сам же и реализовал. Стал лучшим игроком встречи.
Максим Глушенков. Сделал дубль и отдал голевую передачу в игре с «Оренбургом». Один из голов получился очень красивым — Максим пробил из-за штрафной и попал в «девятку».
Виктор Мозес. 6 минут — именно столько понадобилось времени Мозесу, чтобы забить супергол в ворота «Ахмата» после выхода на замену и вырвать для «Спартака» выездную ничью в меньшинстве в Грозном.
Артем Макарчук. Артем был активен в атаке весь матч, а еще записал на свой счет результативную передачу на победный гол «Сочи» в выездной игре с «Торпедо».
Артур Нигматуллин. Уверенная игра вратаря «НН» и его 5 сейвов помогли команде из Нижнего Новгорода увезти ничью с «РЖД-Арены».
Матвей Сафонов. Сделал 8 сейвов во встрече с «Факелом», спас «Краснодар» от поражения и стал лучшим игроком матча.
Николай Комличенко. С первых минут старался обострить игру. Забил гол, который помог «Ростову» вырвать выездную ничью с «Динамо». Был признан лучшим футболистом встречи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1