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Сегодня, 13:22

В совет директоров «Спартака» могут войти два представителя компании «Лукойл»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
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Фото Федор Успенский, «СЭ»

По информации «СЭ», в ближайшее время в совет директоров «Спартака» могут войти два представителя компании «Лукойл». Кто конкретно будет представлять компанию в управляющем органе клуба, на данный момент неизвестно.

Ранее сообщалось, что Александр Матыцын, входящий в совет директоров «Спартака» с 2004 года, может стать центром принятия решений в клубе.

Леонид Федун является владельцем «Спартака» с 2004 года.

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