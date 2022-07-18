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Вратарь «Динамо» Лещук: «Спартак» я не хочу рассматривать в качестве перехода"

Вратарь «Динамо» заявил, что не станет рассматривать «Спартак» в качестве возможного перехода
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал возможный уход из «Динамо». Ранее голкипер заявлял, что недоволен количеством игрового времени в московском клубе.

«Если поступит предложение от другого клуба, сначала «Динамо» должно дать добро на это. Все может быть в футболе, но «Спартак» я не хочу рассматривать. Я воспитанник «Динамо», мне тяжело смотреть в сторону «Спартака», — цитирует «РБ Спорт» Лещука.

В минувшем сезоне РПЛ Лещук сыграл за «Динамо» четыре матча, в которых пропустил шесть голов. Два матча игрок отстоял на ноль.

В матче 1-го тура РПЛ московский клуб сыграл вничью с «Ростовом» (1:1). В следующем туре «Динамо» 24 июля на своем поле примет «Торпедо».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-leshhuk-ne-mogu-sebe-predstavit-chto-perejdu-v-spartak-mne-tyazhelo-smotret-v-ego-storonu/
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