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РПЛ вспомнила о матче, в котором своей первый гол в турнире забил Семак. Это произошло ровно 18 лет назад

16:25
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РПЛ в своем официальном Twitter вспомнил о матче 7-го тура чемпионата России-2002 ЦСКА — «Сатурн» (2:3), который состоялся ровно 18 лет назад.

В том матче свой первый гол в РПЛ в составе армейцев забил нынешний тренер «Зенита» Сергей Семак.

ЦСКА — Сатурн-Ren TV

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