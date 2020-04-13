РПЛ вспомнила о матче, в котором своей первый гол в турнире забил Семак. Это произошло ровно 18 лет назад

#ВЭтотДень 18 лет назад ЦСКА и «Сатурн» играли в Москве. ЦСКА открыл счет, «Сатурн» почти сразу же отыгрался, затем Сергей Семак забил свой первый гол в #РПЛ ?



Чем закончился отличный матч — смотрите в нашем ретро-обзоре ?#ИсторияРПЛ #ЦСКА #Семак #РПЛтопчик pic.twitter.com/j8dQVSiVjg