РПЛ вспомнила о матче, в котором своей первый гол в турнире забил Семак. Это произошло ровно 18 лет назад
16:25
РПЛ в своем официальном Twitter вспомнил о матче 7-го тура чемпионата России-2002 ЦСКА — «Сатурн» (2:3), который состоялся ровно 18 лет назад.
В том матче свой первый гол в РПЛ в составе армейцев забил нынешний тренер «Зенита» Сергей Семак.
#ВЭтотДень 18 лет назад ЦСКА и «Сатурн» играли в Москве. ЦСКА открыл счет, «Сатурн» почти сразу же отыгрался, затем Сергей Семак забил свой первый гол в #РПЛ ?— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 13, 2020
Чем закончился отличный матч — смотрите в нашем ретро-обзоре ?#ИсторияРПЛ #ЦСКА #Семак #РПЛтопчик pic.twitter.com/j8dQVSiVjg