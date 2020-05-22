РПЛ «украла» один матч у арбитра Безбородова. Что произошло?

Три года назад Российская премьер-лига допустила ошибку, из-за которой судья Владислав Безбородов лишился одной официальной игры. На сайте РПЛ написано, что арбитр провел 223 матча, но это не так.

Статистика Владислава Безбородова.

На самом деле у него их 224. Это важная деталь, потому что рефери из Санкт-Петербурга осталось все две игры до рекорда чемпионатов, принадлежащего Алексею Николаеву. Уже вскоре после возобновления турнира Безбородов получит шанс это достижение превзойти.

Куда же исчез один матч? После недолгих поисков выяснилось, что его записали на... отца Владислава — советского судью Юрия Безбородова. Если верить сайту РПЛ, три года назад, 17 марта 2017-го, именно он обслуживал игру «Анжи» — «Оренбург», зафиксировал победу хозяев (1:0) и вынес три предупреждения.

Статистика Владислава Безбородова.

Указано, что Безбородов-старший родился 5 мая 1971 года. На самом деле он появился на свет в 1946-м, и в день матча в Каспийске ему было уже 70 лет. (Александр Бобров)