РПЛ: "С сентября матчей в 21:30 не будет"

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин прокомментировал позднее начало матчей премьер-лиги. Игры 1-го тура РПЛ "Ахмат" – "Краснодар" и "Ростов" – "Оренбург" начались в 21.30 по московскому времени.

– В летний период есть определены слоты начала матчей, когда температура может превышать 30 градусов тепла. Особенно это касается южных регионов, – сказал Пышкин. – С сентября южные клубы будут играть в другие слоты, днем. Когда согласовывался календарь, мы его согласовывали с основным вещателем. Мы старались учесть, что время 21:30 действительно неудобно для болельщиков, поэтому три тура не включают в себя игры, начинающиеся в это время.

Но по календарю: основной вещатель не взял в трансляцию этих матчей, поэтому и попали в поздний слот. Мы старались уходить от этого режима, поэтому не получилось. Основной вещатель не может по договору показывать матчи одновременно. Думаю, что с 9-го тура времени начала матчей 21:30 не будет.

– Правда, что "Ростов" направлял письма, чтобы матчи не назначались так поздно?

– Да, были письма от "Ростова" и от "Ахмата" по поводу времени начала матчей. Мы подготовили ответ и объяснили, почему эти матчи начинаются поздно. Примерно то же я озвучил вам сейчас. Просто так совпало, что "Ростов" попал на два матча, которые начинаются в 21:30. По вышеназванным причинам. Нельзя показывать два матча в 19:00. Если бы можно было, то мы бы играли два матча одновременно, но сейчас это противоречит регламенту. Мы стараемся идти навстречу клубам. Мы же не специально ставим "Оренбург" на вечер, так получилось, так совпало. (Александр Рогулев)

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