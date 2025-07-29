РПЛ: расписание матчей 3-го тура чемпионата России

Матчи 3-го тура чемпионата России пройдут со 2 по 4 августа. В этот уик-энд «Спартак» сыграет с «Акроном» в Самаре, а «Локомотив» — с «Пари НН» в Грозном (на резервном стадионе нижегородцев). В одном из центральных матчей «Краснодар» примет «Динамо», а в другом «Зенит» на своем поле встретится с ЦСКА.

Время начала игр — московское.

РПЛ: расписание матчей 3-го тура

2 августа, суббота

18.00. «Ростов» — «Крылья Советов»

20.30. «Краснодар» — «Динамо»

20.30. «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив»

3 августа, воскресенье

13.30. «Акрон» — «Спартак»

15.45. «Балтика» — «Оренбург»

18.00. «Зенит» — ЦСКА

20.30. «Динамо» Махачкала — «Ахмат»

4 августа, понедельник

20.00. «Рубин» — «Сочи»

После двух туров «Локомотив» набрал 6 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу премьер-лиги. По 4 очка — у «Акрона», «Балтики», «Рубина», «Крыльев Советов», «Зенита», «Динамо» и ЦСКА.

