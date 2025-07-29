29 июля 2025, 13:15

РПЛ: расписание матчей 3-го тура чемпионата России

2, 3 и 4 августа будут сыграны матчи 3-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Матчи 3-го тура чемпионата России пройдут со 2 по 4 августа. В этот уик-энд «Спартак» сыграет с «Акроном» в Самаре, а «Локомотив» — с «Пари НН» в Грозном (на резервном стадионе нижегородцев). В одном из центральных матчей «Краснодар» примет «Динамо», а в другом «Зенит» на своем поле встретится с ЦСКА.

Время начала игр — московское.

РПЛ: расписание матчей 3-го тура

2 августа, суббота

18.00. «Ростов» — «Крылья Советов»

20.30. «Краснодар» — «Динамо»

20.30. «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив»

3 августа, воскресенье

13.30. «Акрон» — «Спартак»

15.45. «Балтика» — «Оренбург»

18.00. «Зенит» — ЦСКА

20.30. «Динамо» Махачкала — «Ахмат»

4 августа, понедельник

20.00. «Рубин» — «Сочи»

После двух туров «Локомотив» набрал 6 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу премьер-лиги. По 4 очка — у «Акрона», «Балтики», «Рубина», «Крыльев Советов», «Зенита», «Динамо» и ЦСКА.

Следить за матчами РПЛ можно с помощью текстовых онлайн-трансляций «СЭ». Расписание и результаты, турнирную таблицу и последние новости изучайте в разделе РПЛ и футбольном матч-центре нашего сайта.

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Краснодар

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Балтика

Балтика

 13
Алексей Батраков
Локомотив

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Краснодар

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Локомотив

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Зенит

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Балтика

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Ростов

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Ахмат

Ахмат

 26 1 5
