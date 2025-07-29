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Соловьев о переходе в «Зенит»: «Если бы в «Динамо» отнеслись ко мне по-человечески...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший полузащитник «Зенита» Иван Соловьев в интервью «СЭ» заявил, что не жалеет о переходе в питерский клуб в 2013 году.

— Не могу не вернуть вас в прошлое и немного поговорить о роковом переходе из «Динамо» в «Зенит» в 2013 году.

— Уф... Да вроде про тот трансфер уже не раз говорил.

— Можно ли сказать, что агент Деннис Лахтер сломал вам карьеру?

— Почему сломал?

— В «Зените» вы пропали...

— Так никто же не знает, как бы сложилась моя карьера в «Динамо». Петреску убрали, пришли новые люди, новые игроки. Заиграл бы я в составе бело-голубых? Это еще вопрос. Не хочется мусолить опять эту тему. Просто надо было тогда как-то по-человечески со мной поступить.

— По-человечески?

— Да я уже много раз на эту тему высказывался. Просто «Динамо» надо было по-другому отнестись к своему воспитаннику. А то к легионерам одно отношение, а к своим...

— Вы про то, что не хотели поднимать вам зарплату?

— Что такое «легионер», я в полной мере ощутил, когда переехал в Узбекистан. Вот там я почувствовал к себе соответствующее отношение.

Иван Соловьев, Андрей Аршавин и&nbsp;Дмитрий Скопинцев.«Аршавин даже с животиком был сильнее Халка. Просто космос!» Соловьев — о роковом переходе в «Зенит» и жизни в Узбекистане

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Иван Соловьев
ФК Динамо (Москва)
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РПЛ: расписание матчей 3-го тура чемпионата России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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