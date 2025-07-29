Соловьев о переходе в «Зенит»: «Если бы в «Динамо» отнеслись ко мне по-человечески...»

Бывший полузащитник «Зенита» Иван Соловьев в интервью «СЭ» заявил, что не жалеет о переходе в питерский клуб в 2013 году.

— Не могу не вернуть вас в прошлое и немного поговорить о роковом переходе из «Динамо» в «Зенит» в 2013 году.

— Уф... Да вроде про тот трансфер уже не раз говорил.

— Можно ли сказать, что агент Деннис Лахтер сломал вам карьеру?

— Почему сломал?

— В «Зените» вы пропали...

— Так никто же не знает, как бы сложилась моя карьера в «Динамо». Петреску убрали, пришли новые люди, новые игроки. Заиграл бы я в составе бело-голубых? Это еще вопрос. Не хочется мусолить опять эту тему. Просто надо было тогда как-то по-человечески со мной поступить.

— По-человечески?

— Да я уже много раз на эту тему высказывался. Просто «Динамо» надо было по-другому отнестись к своему воспитаннику. А то к легионерам одно отношение, а к своим...

— Вы про то, что не хотели поднимать вам зарплату?

— Что такое «легионер», я в полной мере ощутил, когда переехал в Узбекистан. Вот там я почувствовал к себе соответствующее отношение.