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Сегодня, 12:00

РПЛ: расписание матчей 2-го тура — какие игры пройдут 26 и 28 июля

2-й тур РПЛ стартует 26 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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2-й тур РПЛ стартует 26 июля.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Матчи 2-го тура чемпионата России по футболу пройдут с 26 и 28 июля. Откроет новый тур игра «Крылья Советов» — «Ростов». «СЭ» публикует расписание премьер-лиги. Время начала — московское.

Расписание 2-го тура РПЛ сезона-2024/2025

26 июля, пятница

18:00 «Крылья Советов» — «Ростов»

27 июля, суббота

15:00 «Пари НН» — ЦСКА

17:30 «Динамо» — «Локомотив»

17:30 «Рубин» — «Зенит»

20:00 «Факел» — «Акрон»

28 июля, воскресенье

15:00 «Химки» — «Спартак»

17:30 «Оренбург» — «Ахмат»

20:00 «Краснодар» — «Динамо» (Махачкала)

* Время начала матчей — московское

Трансляцию игр чемпионата России показывают на телеканалах холдинга «Матч ТВ». Бесплатно часть матчей каждого тура транслируется на федеральном канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru.

Полностью расписание РПЛ сезона-2024/25 доступно на нашем сайте. Основная информация о новом сезоне чемпионата России по футболу доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
4
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
5
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 2 : 0
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 1 : 1
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Неманья Анджелкович

Неманья Анджелкович

Химки

 1 0 1
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