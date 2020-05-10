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РПЛ работает над возвращением в Россию почти 70 иностранных игроков и тренеров

19:25
Доменико Тедеско и Андре Шюррле улетали в Германию во время паузы. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско и Андре Шюррле улетали в Германию во время паузы. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Директор Тинькофф-РПЛ по маркетингу Евгений Савин прокомментировал возможное возобновление сезона-2019/20 в чемпионате России.

В пятницу, 15 мая, состоится заседание Исполкома РФС. В повестке дня будет обсуждаться ситуация в российском футболе в связи с пандемией коронавируса.

— Разрабатывали разные нюансы проведения чемпионата, в том числе без зрителей. Надеемся возобновить сезон. Мнения разные. Большинство клубов — за то, чтобы сезон возобновился. Наша задача — проводить соревнования. Это важно как со спортивной, так и с экономической точки зрения.

Первый важный этап — возвращение легионеров. У нас около 70 игроков и представителей штабов за рубежом. Сейчас ведутся переговоры с профильными ведомствами, чтобы у них было какое-то специальное разрешение на въезд. Это первая задача, которую нужно решить. В целом ожидания от решения вопроса позитивные. Хотелось бы всех вернуть и потом уже начать тренировочный процесс, — сказал в эфире телеканала «Матч ТВ» Савин.

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