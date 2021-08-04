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Семин рассказал об обеде с Карпиным после назначения в «Ростов»

18:20
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Новый главный тренер «Ростова» Юрий Семин рассказал об обеде с Валерием Карпиным после назначения в донском клубе.

— Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что вы обо всем договорились за пять минут. Это так?

— Да, особо долгих переговоров не было, мы сразу поняли друг друга. Оказались на одной волне, все его мысли и идеи мне понравились. С завтрашнего дня приступаю к тренировкам. Сегодня последнюю тренировку провел Валерий Карпин, потом мы с ним пообедали. Спасибо ему за приятные слова и хорошие пожелания. Будем сотрудничать по всем направлениям, — сказал Семин.

74-летний специалист подписал с «Ростовом» контракт на два года.

После расставания с донским клубом Карпин сосредоточится на работе со сборной России. Контракт с РФС был подписан 26 июля и рассчитан до конца 2021 года (и отбора чемпионата мира-2022).

Первое интервью Семина после подписания контракта с «Ростовом»

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Игорь Рабинер все материалы автора

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