РПЛ представила расписание матчей РПЛ с 8-го по 15-й туры
Пресс-служба РПЛ на официальном сайте опубликовала расписание матчей чемпионата с 8-го по 15-й туры.
8-й тур
15 сентября (пятница)
19:00 «Динамо» — «Пари НН»
16 сентября (суббота)
14:00 ЦСКА — «Крылья Советов»
16:30 «Ахмат» — «Краснодар»
19:00 «Сочи» — «Спартак»
21:15 «Балтика» — «Ростов»
17 сентября (воскресенье)
14:00 «Урал» — «Факел»
16:30 «Рубин» — «Зенит»
19:00 «Локомотив» — «Оренбург»
9-й тур
23 сентября (суббота)
14:00 «Крылья Советов» — «Сочи»
16:30 «Балтика» — «Ахмат»
19:00 «Спартак» — «Динамо»
24 сентября (воскресенье)
14:00 «Пари НН» — «Оренбург»
16:30 «Зенит» — «Локомотив»
19:00 «Ростов» — ЦСКА
19:00 «Краснодар» — «Урал»
25 сентября (понедельник)
19:00 «Факел» — «Рубин»
10-й тур
29 сентября (пятница)
19:00 «Ростов» — «Урал»
30 сентября (суббота)
12:00 «Оренбург» — «Зенит»
14:15 «Локомотив» — «Пари НН»
16:30 «Рубин» — «Краснодар»
19:00 ЦСКА — «Балтика»
1 октября (воскресенье)
14:00 «Факел» — «Сочи»
16:30 «Крылья Советов» — «Спартак»
19:00 «Ахмат» — «Динамо»
11-й тур
7 октября (суббота)
12:00 «Урал» — «Локомотив»
14:00 «Сочи» — «Зенит»
16:30 «Балтика» — «Оренбург»
19:00 «Краснодар» — «Ростов»
8 октября (воскресенье)
14:00 «Пари НН» — «Крылья Советов»
16:30 «Динамо» — «Факел»
19:00 «Спартак» — ЦСКА
19:00 «Ахмат» — «Рубин»
Международная пауза
9-17 октября
12-й тур
21 октября (суббота)
12:00 «Оренбург» — «Факел»
14:00 «Рубин» — ЦСКА
16:30 «Локомотив» — «Динамо»
19:00 «Балтика» — «Краснодар»
22 октября (воскресенье)
12:00 «Урал» — «Сочи»
14:00 «Спартак» — «Пари НН»
16:30 «Зенит» — «Крылья Советов»
19:00 «Ростов» — «Ахмат»
13-й тур
27 октября (пятница)
19:00 «Рубин» — «Балтика»
28 октября (суббота)
14:00 «Факел» — «Спартак»
16:30 «Крылья Советов» — «Оренбург»
16:30 «Ростов» — «Локомотив»
19:00 «Зенит» — «Ахмат»
29 октября (воскресенье)
14:00 «Пари НН» — «Сочи»
16:30 «Динамо» — «Урал»
19:30 ЦСКА — «Краснодар»
14-й тур
4 ноября (суббота)
16:30 «Ахмат» — «Факел»
19:00 «Балтика» — «Зенит»
5 ноября (воскресенье)
14:00 «Краснодар» — «Крылья Советов»
16:30 ЦСКА — «Пари НН»
19:30 «Локомотив» — «Спартак»
6 ноября (понедельник)
14:00 «Оренбург» — «Ростов»
16:30 «Урал» — «Рубин»
19:30 «Сочи» — «Динамо»
15-й тур
11 ноября (суббота)
14:00 «Крылья Советов» — «Урал»
14:00 «Факел» — ЦСКА
16:30 «Локомотив» — «Ахмат»
19:30 «Зенит» — «Краснодар»
12 ноября (воскресенье)
14:00 «Пари НН» — «Балтика»
16:30 «Динамо» — «Оренбург»
19:00 «Сочи» — «Рубин»
19:30 «Спартак» — «Ростов»
Международная пауза
13-21 ноября
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
11
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
12
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
13
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
14
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0