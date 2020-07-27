РПЛ представила мяч на новый сезон
15:48
Российская премьер-лига в официальном Twitter представила дизайн нового мяча на сезон-2020/21. Впервые мяч Nike Fight будет задействован 7 августа в матче за Олимп-Суперкубок России между чемпионом и обладателем Кубка «Зенитом» и вице-чемпионом «Локомотивом».
Сезон стартует 7 августа матчем за Олимп-Суперкубок России.— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 27, 2020
Но всё начинается с мяча.
Представляем новый мяч Nike Flight, которым сыграют в Олимп-Суперкубке России и в новом сезоне #ТинькоффРПЛ
Мяч можно приобрести в магазинах Nike и точках продаж партнёров. pic.twitter.com/qw3bBjhaHE
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