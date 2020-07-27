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РПЛ представила мяч на новый сезон

15:48
Мяч на новый сезон РПЛ. Фото Twitter РПЛ
Мяч на новый сезон РПЛ. Фото Twitter РПЛ
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Российская премьер-лига в официальном Twitter представила дизайн нового мяча на сезон-2020/21. Впервые мяч Nike Fight будет задействован 7 августа в матче за Олимп-Суперкубок России между чемпионом и обладателем Кубка «Зенитом» и вице-чемпионом «Локомотивом».

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