РПЛ поздравила Прядкина с переизбранием на посту главы организации

Как уже сообщал «СЭ», президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин был переизбран на новый пятилетний срок. Решение было принято единогласно в ходе голосования на общем собрании клубов РПЛ в офисе организации на Трубной улице в Москве.

— 16 января на заседании общего собрания НП «РФПЛ» клубы премьер-лиги, в соответствии с уставом, провели досрочное голосование за кандидатуру на пост президента премьер-лиги.

Единогласным решением на новый 5-летний срок переизбран действующий президент — Сергей Геннадьевич Прядкин.

Российская футбольная премьер-лига поздравляет Сергея Геннадьевича с переизбранием на новый срок и желает ему новых побед! — говорится в заявлении на сайте организации.

58-летний функционер возглавляет главную лигу российского футбола с 2007 года.