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РПЛ поздравила Прядкина с переизбранием на посту главы организации

18:28
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Как уже сообщал «СЭ», президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин был переизбран на новый пятилетний срок. Решение было принято единогласно в ходе голосования на общем собрании клубов РПЛ в офисе организации на Трубной улице в Москве.

— 16 января на заседании общего собрания НП «РФПЛ» клубы премьер-лиги, в соответствии с уставом, провели досрочное голосование за кандидатуру на пост президента премьер-лиги.

Единогласным решением на новый 5-летний срок переизбран действующий президент — Сергей Геннадьевич Прядкин.

Российская футбольная премьер-лига поздравляет Сергея Геннадьевича с переизбранием на новый срок и желает ему новых побед! — говорится в заявлении на сайте организации.

58-летний функционер возглавляет главную лигу российского футбола с 2007 года.

Дополнительная информация

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_24390.html

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