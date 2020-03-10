РПЛ опубликует календарь чемпионата до конца сезона в среду

Российская премьер-лига 11 марта, в среду, опубликует календарь чемпионата России до конца нынешнего сезона.

— Календарь на оставшиеся туры дадим завтра, он уже готов, — сказал президент лиги Сергей Прядкин в интервью РИА «Новости».

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Запрет вводится для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции, он будет действовать до 10 апреля. Ранее Прядкин заявил, что в среду РПЛ проведет совещание с РФС по поводу данного указа.