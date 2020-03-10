РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

РПЛ опубликует календарь чемпионата до конца сезона в среду

22:03
Теги:

Российская премьер-лига 11 марта, в среду, опубликует календарь чемпионата России до конца нынешнего сезона.

— Календарь на оставшиеся туры дадим завтра, он уже готов, — сказал президент лиги Сергей Прядкин в интервью РИА «Новости».

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Запрет вводится для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции, он будет действовать до 10 апреля. Ранее Прядкин заявил, что в среду РПЛ проведет совещание с РФС по поводу данного указа.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200310/1568406291.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир