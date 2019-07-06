РПЛ обсудила взаимодействие с представителями Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Армении

Перед матчем Олимп-Суперкубка России между "Зенитом" и "Локомотивом" состоялась встреча руководства РПЛ с представителями профессиональных лиг и федераций Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Армении.

На встрече обсуждалось взаимодействие между футбольными лигами на территории ЕАЭС.

Ранее общее собрание клубов РПЛ рекомендовало увеличить количество команд элитного дивизиона с 16 до 18. Президент ЦСКА Евгений Гинер предложил расширить РПЛ за счет приглашения команд из Казахстана, Белоруссии и Армении.

Гинер снова всех опередил. Он хочет объединенный чемпионат 2.0