14:50 | Футбол — РПЛ

РПЛ обсудила взаимодействие с представителями Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Армении

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Перед матчем Олимп-Суперкубка России между "Зенитом" и "Локомотивом" состоялась встреча руководства РПЛ с представителями профессиональных лиг и федераций Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Армении.

На встрече обсуждалось взаимодействие между футбольными лигами на территории ЕАЭС.

Ранее общее собрание клубов РПЛ рекомендовало увеличить количество команд элитного дивизиона с 16 до 18. Президент ЦСКА Евгений Гинер предложил расширить РПЛ за счет приглашения команд из Казахстана, Белоруссии и Армении.

Гинер снова всех опередил. Он хочет объединенный чемпионат 2.0

Дополнительная информация

https://twitter.com/rfpl/status/1147456777660878848

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