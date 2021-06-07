Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

РПЛ и НИУ ВШЭ подписали соглашение о сотрудничестве

17:13
Теги:

Президент РПЛ Сергей Прядкин и директор Высшей школы юриспруденции и администрирования Дмитрий Кузнецов подписали соглашение о сотрудничестве в научно-образовательной сфере, сообщает официальный сайт РПЛ.

«Считаю, что даже без формальных соглашений наше сотрудничество началось уже давно. С коллегами из Лаборатории исследований спорта у нас тоже налажено продуктивное сотрудничество — уже несколько лет мы совместно занимаемся подготовкой спортивного календаря соревнований. Совместная работа позволила нам качественно повысить уровень продукта премьер-лиги.

Очень доволен теми направлениями, по которым мы сотрудничаем, и их результатами. Рассчитываю только на дальнейшее укрепление связей и продуктивную работу, чему и должно поспособствовать соглашение и, главное, наши коллективы", — сказал Прядкин.

Соглашение предусматривает организацию сотрудниками РПЛ тематических мастер-классов, семинаров и презентаций, организацию в РПЛ практики и стажировок для студентов соответствующих программ, информационную поддержку со стороны лиги образовательных программ и научно-образовательных мероприятий НИУ ВШЭ.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_26687.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Канада, прости, что смеялись над тобой! Команда ноунеймов выиграла чемпионат мира
Появилось видео полного боя Флойд Мейвезер — Логан Пол
Сехудо — о бое Мейвезера с Полом: «Представь, что олимпийский чемпион сделал бы с тем, кто проиграл блогеру»
Федор Емельяненко прокомментировал бой брата против рэпера Джигана

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд