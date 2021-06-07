РПЛ и НИУ ВШЭ подписали соглашение о сотрудничестве

Президент РПЛ Сергей Прядкин и директор Высшей школы юриспруденции и администрирования Дмитрий Кузнецов подписали соглашение о сотрудничестве в научно-образовательной сфере, сообщает официальный сайт РПЛ.

«Считаю, что даже без формальных соглашений наше сотрудничество началось уже давно. С коллегами из Лаборатории исследований спорта у нас тоже налажено продуктивное сотрудничество — уже несколько лет мы совместно занимаемся подготовкой спортивного календаря соревнований. Совместная работа позволила нам качественно повысить уровень продукта премьер-лиги.

Очень доволен теми направлениями, по которым мы сотрудничаем, и их результатами. Рассчитываю только на дальнейшее укрепление связей и продуктивную работу, чему и должно поспособствовать соглашение и, главное, наши коллективы", — сказал Прядкин.

Соглашение предусматривает организацию сотрудниками РПЛ тематических мастер-классов, семинаров и презентаций, организацию в РПЛ практики и стажировок для студентов соответствующих программ, информационную поддержку со стороны лиги образовательных программ и научно-образовательных мероприятий НИУ ВШЭ.