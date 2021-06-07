Агент рассказал, почему Мирзов остается в «Спартаке»

Александр Клюев, агент полузащитника Резиуана Мирзова, рассказал «СЭ» о будущем своего клиента.

«Мирзов возвращается в «Спартак» и работает только с ним. На данный момент у него остался год контракта с красно-белыми. Резиуан едет вместе с командой на сборы в Австрию, а после работает с основой. Решение оставить Мирзова в «Спартаке» приняло руководство клуба», — сказал Клюев «СЭ».

27-летний Мирзов выступает за «Спартак» с июля 2019 года. В прошедшем сезоне в составе «Химок» он отыграл 17 матчей в Тинькофф РПЛ, забив шесть голов и сделав две результативные передачи.

(Артем Бухаев)