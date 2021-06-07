Кайо признан автором лучшего гола «Краснодара» в сезоне-2020/21

Суперголешник Кайо в ворота «Ростова» признан лучшим в сезоне ??



Так решили почти 40 % болельщиков, проголосовавших на официальном сайте клуба ?



Вы тоже голосовали за него ?#ГолСезона #ЛучшийГол #Кайо pic.twitter.com/k8wG0soIwg