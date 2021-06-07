Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Кайо признан автором лучшего гола «Краснодара» в сезоне-2020/21

16:42
Теги:

«Краснодар» на официальном сайте назвал автора лучшего гола сезона-2020/21.

Им стал защитник Кайо, который на 97-й минуте забил «Ростову» в 30-м туре Тинькофф РПЛ. За игрока было отдано 39,27 % голосов.

Второе место занял защитник Кристиан Рамирес (14,19 %), третий — Алексей Ионов (13,32 %).

«Краснодар» по итогам сезона-2020/21 Тинькофф РПЛ занял 10-е место.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Канада, прости, что смеялись над тобой! Команда ноунеймов выиграла чемпионат мира
На Украине заявили о решающем моменте для остановки строительства СП-2
Где встретить любовь в 2021 году разным знакам — видео
Женщина и двое детей сгорели заживо в автомобиле под Липецком

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд