Кайо признан автором лучшего гола «Краснодара» в сезоне-2020/21
16:42
«Краснодар» на официальном сайте назвал автора лучшего гола сезона-2020/21.
Им стал защитник Кайо, который на 97-й минуте забил «Ростову» в 30-м туре Тинькофф РПЛ. За игрока было отдано 39,27 % голосов.
Второе место занял защитник Кристиан Рамирес (14,19 %), третий — Алексей Ионов (13,32 %).
«Краснодар» по итогам сезона-2020/21 Тинькофф РПЛ занял 10-е место.
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