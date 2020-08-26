Бывший президент «Ротора» Владимир Горюнов в интервью «СЭ» заявил, что в 1997 году его команда не уступала «Спартаку» по составу.

— В 97-м «Ротор» уступал «Спартаку» по составу?

— Отвечу так. Мы уступали «Спартаку» только в одном. В организации. А вот что стоит за этим словом? «Организация»... Додумывайте сами. Вот тут мы где-то дали промах.

— Имеете в виду судейство? Матч первого круга сезона-1997 против красно-белых завершился грандиозным скандалом, когда в концовке не засчитали гол Веретенникова.

— Это когда Куличенков нас душил... Дай бог ему здоровья. Привет ему передайте через ваше издание...

— Судьи вас «прибивали» в 90-е?

— Ха! В 96-м боремся за чемпионство. Играем в Новороссийске, забиваем чистый гол. А боковой судья поднимает флажок. Потом выяснилось, что он пьяный. Да ладно, Господи. Но судьбу не кляну. Великолепная была история. Всем своим соперникам низкий поклон и уважение. Достатка им и здоровья. Я ни грамма не жалею!

— Значит, по составу «Ротор» был точно не слабее красно-белых?

— Ну а почему нет? Не уступали им. Андрюша Тихонов? Вот он мне всегда нравился. Умница. Интеллигентный парень. Игрок классный и замечательный человек. Но я не могу утверждать, что по уровню «Спартак» был выше нас.

Меня тогда удивило другое. День того золотого матча со «Спартаком». Именно день игры, понимаете? Я приезжаю на базу, а там полно журналистов. Футболисты должны отдыхать, готовиться, а они интервью раздают направо и налево. Вот этого тогда не понял. Команде надо настраиваться, а они с репортерами общаются.

— Кто разрешил? Прокопенко?

— Может быть, не он, а кто-то другой... День игры. Какие еще интервью?

— Много странностей в том матче?

— Странности были, да. Но я все равно не верю в такие вещи... (Виталий Айрапетов)