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«Ротор» получил разрешение на проведение матча с «Рубином»

20:24
Игроки «Ротора». Фото Константин Рыбин, РПЛ.
Игроки «Ротора». Фото Константин Рыбин, РПЛ.
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«Ротор» получил разрешение на проведение матча 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином», сообщает пресс-служба РПЛ.

Клуб предоставил разрешение регионального Роспотребнадзора на проведение встречи 9-го тура «Ротор» — «Рубин», а также список игроков, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус и смогут принять участие в матче.

Из-за вспышки коронавируса в команде «Ротор» не смог сыграть в матчах 7-го и 8-го туров с «Краснодаром» и «Ростовом». В обоих случаях волгоградцы получили технические поражения. Также «Ротор» пропустил матч Кубка России со ставропольским «Динамо».

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