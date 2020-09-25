«Ротор» получил разрешение на проведение матча с «Рубином»
20:24
«Ротор» получил разрешение на проведение матча 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином», сообщает пресс-служба РПЛ.
Клуб предоставил разрешение регионального Роспотребнадзора на проведение встречи 9-го тура «Ротор» — «Рубин», а также список игроков, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус и смогут принять участие в матче.
Из-за вспышки коронавируса в команде «Ротор» не смог сыграть в матчах 7-го и 8-го туров с «Краснодаром» и «Ростовом». В обоих случаях волгоградцы получили технические поражения. Также «Ротор» пропустил матч Кубка России со ставропольским «Динамо».
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи
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