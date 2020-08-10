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«Ротор» подписал защитника Манучаряна

17:10

Защитник Армен Манучарян перешел из армянского «Пюника» в «Ротор», сообщает пресс-служба волгоградского клуба. Игрок будет играть под третьим номером.

В предыдущем сезоне 25-летний защитник провел в составе «Пюника» 22 матча во всех турнира, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее стало известно, что состав волгоградцев пополнил экс-игрок «Спартака» Джано Ананидзе.

Дополнительная информация:

https://rotor-vlg.com/?p=10026

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