«Ротор» подал жалобу на судейство в матче против «Локомотива»
12:10
«Ротор» направил официальное письмо в адрес председателя ЭСК при президенте РФС Ашота Хачатурянца с просьбой дать экспертную оценку действиям судейской бригады в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:1).
Волгоградцы просят разобрать четыре игровых эпизода. По их мнению, главный арбитр встречи Сергей Иванов и ВАР допустили ряд ошибок, не наказав игроков «Локомотива».
«Ротор» с 6 очками занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Спартак» обошел «Зенит» и другие матчи
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