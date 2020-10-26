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«Ротор» подал жалобу на судейство в матче против «Локомотива»

12:10
Футболисты «Ротора». Фото Константин Рыбин/РПЛ
Футболисты «Ротора». Фото Константин Рыбин/РПЛ
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«Ротор» направил официальное письмо в адрес председателя ЭСК при президенте РФС Ашота Хачатурянца с просьбой дать экспертную оценку действиям судейской бригады в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:1).

Волгоградцы просят разобрать четыре игровых эпизода. По их мнению, главный арбитр встречи Сергей Иванов и ВАР допустили ряд ошибок, не наказав игроков «Локомотива».

«Ротор» с 6 очками занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Локомотив — Ротор

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