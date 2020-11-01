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«Ротор» — ЦСКА: Дзагоев забил первый гол с августа

17:16
Алан Дзагоев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Алан Дзагоев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев открыл счет в матче Тинькофф РПЛ против «Ротора» — 1:0.

На 41-й минуте хавбек забил в ближний угол ударом из-за пределов штрафной. Мяч стал вторым для 30-летнего футболиста в сезоне-2020/21, до этого игрок отличался в матче 1-го тура против «Химок» (2:0), который состоялся 8 августа.

Ротор — ЦСКА

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