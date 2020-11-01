«Ротор» — ЦСКА: Дзагоев забил первый гол с августа
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев открыл счет в матче Тинькофф РПЛ против «Ротора» — 1:0.
На 41-й минуте хавбек забил в ближний угол ударом из-за пределов штрафной. Мяч стал вторым для 30-летнего футболиста в сезоне-2020/21, до этого игрок отличался в матче 1-го тура против «Химок» (2:0), который состоялся 8 августа.
ГОООООЛ!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 1, 2020
Алан Дзагоев классным ударом вывел ЦСКА вперед! 0:1#ТинькоффРПЛ #РоторЦСКА pic.twitter.com/OVl3z050oq
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