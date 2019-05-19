"Ростов" является самым неприятным соперником для Семака

В матче 29-го тура премьер-лиги "Зенит" в гостях уступил "Ростову" (0:1). Это поражение стало пятым в шести играх с ростовчанами для Сергея Семака в тренерской карьере, а единственная победа была достигнута в игре первого круга между этими командами (2:0).

Интересно, что в матчах с "Ростовом" команды Семака в среднем набирают 0,50 очка за матч - это худший показатель среди соперников, с которыми было сыграно больше двух встреч. (Денис Аль-Юсифи)

Соперник И В Н П М Очков (в ср. за игру) Ростов 6 1 0 5 4-10 3 (0,50) Спартак 5 0 3 2 3-7 3 (0,60) ЦСКА 6 1 2 3 4-7 5 (0,83) Динамо 4 1 2 1 4-3 5 (1,25) Локомотив 6 2 2 2 7-6 8 (1,33) Рубин 5 2 1 2 5-5 7 (1,40)

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