22:55 | Футбол — РПЛ

"Ростов" является самым неприятным соперником для Семака

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В матче 29-го тура премьер-лиги "Зенит" в гостях уступил "Ростову" (0:1). Это поражение стало пятым в шести играх с ростовчанами для Сергея Семака в тренерской карьере, а единственная победа была достигнута в игре первого круга между этими командами (2:0).

Интересно, что в матчах с "Ростовом" команды Семака в среднем набирают 0,50 очка за матч - это худший показатель среди соперников, с которыми было сыграно больше двух встреч. (Денис Аль-Юсифи)

Соперник

И

В

Н

П

М

Очков (в ср. за игру)

Ростов

6

1

0

5

4-10

3 (0,50)

Спартак

5

0

3

2

3-7

3 (0,60)

ЦСКА

6

1

2

3

4-7

5 (0,83)

Динамо

4

1

2

1

4-3

5 (1,25)

Локомотив

6

2

2

2

7-6

8 (1,33)

Рубин

5

2

1

2

5-5

7 (1,40)

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 29-й тур. "Ростов" – "Зенит" и другие игры
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