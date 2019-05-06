Официальный Твиттер "Ростова" бросил вызов 23-кратному олимпийскому чемпиону, американцу Майклу Фелпсу после матча 27-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1), который нападающий Элдор Шомуродов заканчивал в синей шапочке для плавания. Желто-синие в шуточной форме предложили совместный заплыв на скорость.
Шапочка появилась на голове Шомуродова на 79-й минуте встречи "Ростов" – "Краснодар", когда врачи оказали игроку помощь после столкновения с соперником.
– Эй, Майкл Фелпс! У вас нет шансов в противостоянии с нашей узбекской ракетой! Готовы принять вызов? – написали в Твиттере "Ростова".
"Ростов" - "Краснодар". Шомуродов сравнял счет головой, играя в шапочке для плавания