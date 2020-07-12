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«Ростов» во второй раз в истории финиширует в пятерке сильнейших. Лучше было только при Бердыеве

12 июля 2020, 22:49
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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После поражения «Урала» от «Краснодара» (0:3) стало понятно, что «Ростов» точно не опустится ниже пятого места в турнирной таблице и точно будет представлять Россию в еврокубках в сезоне-2020/21.

Под руководством Валерия Карпина дончане продемонстрировали второй результат в истории донского клуба. Выше желто-синие поднимались только во время работы Курбана Бердыева в серебряном сезоне-2015/16. (Кирилл Бурдаков)

Оренбург — Ростов

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