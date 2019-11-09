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«Ростов» — «Тамбов»: почему не засчитан гол ростовчан?

18:35
«Ростов» — «Тамбов».
«Ростов» — «Тамбов».
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На 88-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Ростов» — «Тамбов» (1:2) правильное решение принял арбитр Сергей Карасев, не засчитав взятие ворот гостей. В том эпизоде в момент передачи Бактиера Зайнутдинова автор гола Александр Долгов располагался за линией офсайда. Первый ассистент Николай Еремин моментально зафиксировал положение «вне игры». (Александр Бобров)

Ростов — Тамбов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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