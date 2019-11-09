На 88-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Ростов» — «Тамбов» (1:2) правильное решение принял арбитр Сергей Карасев, не засчитав взятие ворот гостей. В том эпизоде в момент передачи Бактиера Зайнутдинова автор гола Александр Долгов располагался за линией офсайда. Первый ассистент Николай Еремин моментально зафиксировал положение «вне игры». (Александр Бобров)

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр