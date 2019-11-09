«Ростов» — «Тамбов»: почему не засчитан гол ростовчан?
18:35
На 88-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Ростов» — «Тамбов» (1:2) правильное решение принял арбитр Сергей Карасев, не засчитав взятие ворот гостей. В том эпизоде в момент передачи Бактиера Зайнутдинова автор гола Александр Долгов располагался за линией офсайда. Первый ассистент Николай Еремин моментально зафиксировал положение «вне игры». (Александр Бобров)
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