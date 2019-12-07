«Ростов» прибыл на матч со «Спартаком»
19:31
«Ростов» прибыл в Москву на матч 19-го тура чемпионата России против «Спартака». Команда после прилета направилась в гостиницу.
Матч «Спартак» — «Ростов» состоится завтра, 8 декабря, начало — в 19.00.
Наш самолет приземлился в Москве ?— Football Club Rostov (@rostovfc) December 7, 2019
В гостинице команду ждет ужин и отдых.#ФКРостов #МыРостов #СпартакРостов pic.twitter.com/3NHNy6IBI9
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой
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