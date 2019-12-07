«Ростов» прибыл на матч со «Спартаком»

«Ростов» прибыл в Москву на матч 19-го тура чемпионата России против «Спартака». Команда после прилета направилась в гостиницу.

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится завтра, 8 декабря, начало — в 19.00.

Наш самолет приземлился в Москве ?



В гостинице команду ждет ужин и отдых.#ФКРостов #МыРостов #СпартакРостов pic.twitter.com/3NHNy6IBI9 — Football Club Rostov (@rostovfc) December 7, 2019

Трансляция матча «Спартак» — «Ростов»