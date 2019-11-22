«Ростов» отправился в Москву перед матчем с «Динамо»

Официальный Twitter «Ростова» информирует, что команда отправилась в Москву перед матчем 17-го тура чемпионата России против «Динамо». Игра пройдет на стадионе «Динамо» завтра, 23 ноября, начало — в 16.30 (мск).

«Ростов» с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» — 18 баллов и 11-я строчка.

Отправляемся в Москву ?



Элдора сразу окружили болельщики ? pic.twitter.com/QxgVe0ilt3 — Football Club Rostov (@rostovfc) November 22, 2019

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