20:53 | Футбол — РПЛ

"Ростов" обыграл "Зенит" благодаря голу Попова

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"Ростов" с минимальным счетом победил "Зенит" в домашнем матче 29-го тура премьер-лиги (1:0). Единственный гол с пенальти забил хавбек Ивелин Попов.

"Ростов" набрал 41 очко и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. "Зенит" с 61 баллами располагается на 1-й строчке - петербуржцы досрочно стали чемпионами России.

Чемпионат России

Премьер-лига 

29-й тур 

"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 1:0 (0:0)

Гол: Попов, 67 - с пенальти. 

"Ростов" (Ростов-на-Дону): Песьяков, Логашов, Сигурдссон, Хаджикадунич, Плиев (Глебов, 38), Чернов, Шомуродов, Норманн, Калачев (Щадин, 45), Попов, Зайнутдинов (Гацкан, 71).

"Зенит" (Санкт-Петербург): Кержаков, Анюков, Нету, Набиуллин, Маммана, Смольников, Эрнани, Мусаев (Ерохин, 70), Краневиттер (Оздоев, 74), Ригони, Заболотный (Мак, 65).

Предупреждения: Глебов, 56. Маммана, 66. Ригони, 70. Набиуллин, 90+2. 

Судьи: Кукуян (Сочи). Еремин, Мурашов (оба - Москва).

19 мая. Ростов-на-Дону. Стадион ''Ростов Арена''.

Ростов - Зенит

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