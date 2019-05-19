"Ростов" обыграл "Зенит" благодаря голу Попова

"Ростов" с минимальным счетом победил "Зенит" в домашнем матче 29-го тура премьер-лиги (1:0). Единственный гол с пенальти забил хавбек Ивелин Попов.

"Ростов" набрал 41 очко и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. "Зенит" с 61 баллами располагается на 1-й строчке - петербуржцы досрочно стали чемпионами России.

Чемпионат России

Премьер-лига

29-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 1:0 (0:0)

Гол: Попов, 67 - с пенальти.

"Ростов" (Ростов-на-Дону): Песьяков, Логашов, Сигурдссон, Хаджикадунич, Плиев (Глебов, 38), Чернов, Шомуродов, Норманн, Калачев (Щадин, 45), Попов, Зайнутдинов (Гацкан, 71).

"Зенит" (Санкт-Петербург): Кержаков, Анюков, Нету, Набиуллин, Маммана, Смольников, Эрнани, Мусаев (Ерохин, 70), Краневиттер (Оздоев, 74), Ригони, Заболотный (Мак, 65).

Предупреждения: Глебов, 56. Маммана, 66. Ригони, 70. Набиуллин, 90+2.

Судьи: Кукуян (Сочи). Еремин, Мурашов (оба - Москва).

19 мая. Ростов-на-Дону. Стадион ''Ростов Арена''.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр