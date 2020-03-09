«Ростов» обыграл ЦСКА со счетом 3:2 в матче 21-го тура Тинькофф — чемпионата России.

Отметим, что армейцы завершали встречу в меньшинстве: в первом тайме был удален полузащитник Ильзат Ахметов, а во втором — защитник Вадим Карпов. Оба момента происходили в штрафной Игоря Акинфеева и после них были назначены пенальти.

В составе «Ростова» забитыми мячами отметились Роман Еременко и Ивелин Попов. Победу хозяевам принес гол Павла Мамаева, который вышел на замену и отличился в дебютной встрече за клуб. Он сыграл в РПЛ впервые с ноября 2018 года.

У ЦСКА отличился Арнор Сигурдссон, а второй мяч защитник «Ростова» Максим Осипенко отправил в свои ворота. В концовке встречи реализовать 11-метровый удар не смог форвард Федор Чалов.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

21-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «ЦСКА» (Москва) — 3:2 (1:1)

Голы: Сигурдссон, 25 (0:1). Еременко, 31 (1:1). И.Попов, 53 — с пенальти (2:1). Мамаев, 63 (3:1). Осипенко, 77 — в свои ворота (3:2).

Нереализованные пенальти: Еременко, 21 (вратарь), Чалов, 86 (вратарь)

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Чистяков (Саплинов, 13), Чернов, Еременко, И.Попов, Глебов (Мамаев, 58), Байрамян, Зайнутдинов, Шомуродов (Прошляков, 90+3).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Магнуссон, Карпов, Дивеев, Щенников, Влашич (Дзагоев, 78), Ахметов, Бистрович (Кучаев, 64), Обляков (Чалов, 73), Сигурдссон.

Предупреждения: Глебов, 17. Мариу Фернандес, 51. Обляков, 57. Мамаев, 64. Зайнутдинов, 69. Дивеев, 74. Чернов, 77. Саплинов, 83. И.Попов, 88. Щенников, 89. Сигурдссон, 90+7.

Удаления: Ахметов, 20 (фол последней надежды). Карпов, 51 (фол последней надежды).

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Гурбанов (Краснодар), Данченко (Уфа).

ВАР: Васильев (Ижевск). Демешко (Химки).

9 марта. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».