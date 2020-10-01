«Ростов» объявил об уходе Шомуродова в «Дженоа»

«Ростов» объявил о переходе нападающего Элдора Шомуродова в «Дженоа».

«Между «Ростовом» и итальянским клубом «Дженоа» достигнуто соглашение по трансферу нападающего. Элдор Шомуродов перешел в наш клуб в 2017-м году, за 3 года провел 91 матч и забил 18 мячей. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром команды, забив по ходу чемпионата 11 важнейших голов. Мы благодарны Элдору за его самоотдачу, голы и вклад, который он внес в успехи команды», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба из Ростова-на-Дону.

Ранее сообщалось, что «Дженоа» заплатит за Шомуродова 9 миллионов евро включая все бонусы. Также российский клуб получит 15 процентов от последующей продажи 25-летнего узбека.