Президент «Ростова» Арутюнянц об уходе Карпина: «У него появилась усталость и желание сконцентрироваться на сборной»
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в интервью «СЭ» рассказал об уходе из клуба главного тренера Валерия Карпина.
— Когда Валерий Георгиевич впервые завел речь о том, что хочет покинуть «Ростов»?
— В конце года, но тогда мы просто об этом поговорили, без конкретики. Карпин сказал, что у него накопилась усталость и есть желание в следующем году сконцентрироваться на работе в сборной. Спустя месяц, когда закончилась первая часть сезона, мы вернулись к этому разговору, и пришли к решению, что берем паузу на время отпуска. Посмотрим, может, что-то изменится в его настроении и самочувствии, а в начале сборов вернемся к этому разговору. Впрочем, уже тогда стало понятно, что, скорее всего, Валерий Георгиевич уйдет.
— Уйдет именно перед возобновлением сезона?
— Да. Мы так решили. Я попросил его провести сборы, чтобы за это время подготовить и команду, и Джонатана Альбу к роли главного тренера.
«Ростов» объявил об уходе Карпина 25 февраля. Команду возглавил его бывший ассистент Джонатан Альба.
После 20 туров ростовчане с 30 очками занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Полностью интервью с Арташесом Арутюнянцем читайте скоро на сайте «СЭ».
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|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
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2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
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3
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
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4
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
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5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
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6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
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7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
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8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
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9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
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10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
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11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
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12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
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16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|3 : 2
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|3 : 1
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|9
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Александр Соболев
Зенит
|8
|
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Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
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Педро
Зенит
|6
|
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Маркиньос
Спартак
|4
|
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1