Президент «Ростова» Арутюнянц об уходе Карпина: «У него появилась усталость и желание сконцентрироваться на сборной»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в интервью «СЭ» рассказал об уходе из клуба главного тренера Валерия Карпина.

— Когда Валерий Георгиевич впервые завел речь о том, что хочет покинуть «Ростов»?

— В конце года, но тогда мы просто об этом поговорили, без конкретики. Карпин сказал, что у него накопилась усталость и есть желание в следующем году сконцентрироваться на работе в сборной. Спустя месяц, когда закончилась первая часть сезона, мы вернулись к этому разговору, и пришли к решению, что берем паузу на время отпуска. Посмотрим, может, что-то изменится в его настроении и самочувствии, а в начале сборов вернемся к этому разговору. Впрочем, уже тогда стало понятно, что, скорее всего, Валерий Георгиевич уйдет.

— Уйдет именно перед возобновлением сезона?

— Да. Мы так решили. Я попросил его провести сборы, чтобы за это время подготовить и команду, и Джонатана Альбу к роли главного тренера.

«Ростов» объявил об уходе Карпина 25 февраля. Команду возглавил его бывший ассистент Джонатан Альба.

После 20 туров ростовчане с 30 очками занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.