"Ростов" и "Арсенал" сыграли вничью

"Ростов" сыграл вничью с "Арсеналом" в домашнем матче 19-го тура премьер-лиги (0:0). В составе хозяев желтые карточки получили хавбек Роман Еременко, нападающий Бьорн Сигурдарсон, а также защитник Иван Новосельцев, у гостей - полузащитник Зелимхан Бакаев.

"Ростов" набрал 26 очков и расположился на 7-м месте в турнирной таблице. "Арсенал" с 24 очками занимает 8-ю строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

19-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Арсенал" (Тула) - 0:0

"Ростов" (Ростов-на-Дону): Песьяков, Паршивлюк, Мевля, Новосельцев, Сигурдссон, Чернов, Еременко, Попов (Шомуродов, 67), Гацкан, Зуев (Ионов, 75), Сигурдарсон (Зайнутдинов, 77).

"Арсенал" (Тула): Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Бакаев, Костадинов, Кадири, Горбатенко (Берхамов, 89), Ткачев (Хагуш, 77), Ожегович (Кангва, 46).

Предупреждения: Сигурдарсон, 21. Бакаев, 66. Еременко, 83. Новосельцев, 90+1.

Судьи: Сухой (Люберцы). Шаламберидзе (Москва), Данченко (Уфа).

10 марта. Ростов-на-Дону. Стадион ''Ростов Арена''.

Все о чемпионате России - здесь