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«Ростов» — ЦСКА: все голы матча

21:31
&quot;Ростов&quot; - ЦСКА. Фото ПФК ЦСКА.
&quot;Ростов&quot; - ЦСКА. Фото ПФК ЦСКА.
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Все голы матча 19-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — ЦСКА.

На второй минуте счет в игре открыл Федор Чалов.

На 57-й минуте нападающий оформил дубль.

Ростов — ЦСКА

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