«Ростов» — ЦСКА: все голы матча
21:31
Все голы матча 19-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — ЦСКА.
На второй минуте счет в игре открыл Федор Чалов.
? Быстрый гол Федора Чалова— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 17, 2020
? #РостовЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР
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На 57-й минуте нападающий оформил дубль.
? Дубль Федора Чалова— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 17, 2020
? #РостовЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/jo6HUUd1gr
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