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Сегодня, 10:30

«Ростов» — ЦСКА: прямая трансляция матча РПЛ начнется в 19.45

Прямая трансляция матча РПЛ «Ростов» — ЦСКА начнется в 19.45
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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«Ростов» — ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Ростов» и ЦСКА сыграют в рамках 1-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/2025 в субботу, 20 июля. Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча РПЛ можно будет бесплатно в прямом эфире на канале «Матч ТВ», а также на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 19.50 мск. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Ключевые события встречи «Ростов» — ЦСКА будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Также на сайте «СЭ» проходят текстовые трансляции чемпионата России в разделе Live.

Команда Валерия Карпина в сезоне?2023/24 заняла седьмое место в чемпионате России. ЦСКА финишировал на шестой строчке.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
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