Личка рассказал, сколько новичков хотел бы видеть в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» поделился мнением о работе клуба в трансферное окно.

— Вы говорите о короткой скамейке, при этом новичок пока только один. У вас большие расхождения во взглядах по трансферам с руководством?

— Понятно, у меня есть свои пожелания. Клуб показывает мне игроков, которых есть возможность забрать, мы обсуждаем, ищем. Работа идет, но не всегда на трансферном рынке все происходит легко и быстро.

— Сколько хотели бы видеть еще новичков?

— Трех-четырех. Потому что Шунин, Паршивлюк и Смолов ушли. Пришло бы четыре новых игрока, я был бы очень рад. Посмотрим, как все получится.