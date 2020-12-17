Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн получил травму в матче 19-го тура Тинькофф российской премьер-лиги против ЦСКА. После этого норвежец был заменен. О степени серьезности повреждения информации пока нет.

Вместо Норманна на поле вышел Данила Сухомлинов. Это произошло на 14-й минуте. Счет игры — 1:0 в пользу армейцев. На второй минуте счет открыл Федор Чалов.