«Ростов» — ЦСКА: Норманн заменен из-за травмы
20:19
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн получил травму в матче 19-го тура Тинькофф российской премьер-лиги против ЦСКА. После этого норвежец был заменен. О степени серьезности повреждения информации пока нет.
Вместо Норманна на поле вышел Данила Сухомлинов. Это произошло на 14-й минуте. Счет игры — 1:0 в пользу армейцев. На второй минуте счет открыл Федор Чалов.
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