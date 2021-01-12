Российскому физкультурно-спортивному обществу «Локомотив» исполнилось 85 лет

12 января российское физкультурно-спортивное общество «Локомотив» празднует 85, сообщает пресс-служба железнодорожников.

«12 января 1936 года был принят Устав добровольного спортивного общества «Локомотив», который положил начало созданию железнодорожных команд во всех видах спорта под общим названием», — идет речь в заявлении.