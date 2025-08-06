Махачкалинское «Динамо» арендовало опорника Мубарика у «Аль-Айна» из ОАЭ

Махачкалинское «Динамо» объявило об аренде опорного полузащитника «Аль-Айна» из ОАЭ Мехди Мубарика.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26. В нем предусмотрена опция выкупа.

Мубарик выступал за «Аль-Айн» с 2022 года. Марокканец провел 34 матча и отметился одной голевой передачей.

До перехода в «Динамо» 24-летний хавбек по одному сезону провел в марокканских клубах — сначала в «Радже Касабланка», затем в «Видаде», в составе которого нынешним летом участвовал в Клубном чемпионате мира, где сыграл три матча.

