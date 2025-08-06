Футбол
6 августа, 19:32

Махачкалинское «Динамо» арендовало опорника Мубарика у «Аль-Айна» из ОАЭ

Игнат Заздравин
Корреспондент

Махачкалинское «Динамо» объявило об аренде опорного полузащитника «Аль-Айна» из ОАЭ Мехди Мубарика.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26. В нем предусмотрена опция выкупа.

Мубарик выступал за «Аль-Айн» с 2022 года. Марокканец провел 34 матча и отметился одной голевой передачей.

До перехода в «Динамо» 24-летний хавбек по одному сезону провел в марокканских клубах — сначала в «Радже Касабланка», затем в «Видаде», в составе которого нынешним летом участвовал в Клубном чемпионате мира, где сыграл три матча.

Илья Самошников, Ильзат Ахметов, Виллиан Роша, Станислав Черчесов.«Спартак» ищет защитника, Ахметов покинул «Зенит», Черчесов в «Ахмате». Таблица трансферов РПЛ

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Источник: ФК «Динамо» (Махачкала)
