Бакаев и Рассказов стали свободными агентами

Как стало известно СЭ, контракты футболистов Зелимхана Бакаева и Николая Рассказова с московским «Спартаком» истекли 31 мая.

1 июня оба стали свободными агентами.

Контракт защитника Ильи Кутепова, ранее уже попрощавшегося с красно-белыми, истекает 30 июня, а потому он пока остается игроком «Спартака».

Ранее СЭ сообщал, что контракт Кутепова с высокой долей вероятности продлен не будет.