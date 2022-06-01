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Бакаев и Рассказов стали свободными агентами

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в
Бакаев и Рассказов стали свободными агентами.
Фото Степан Кратов

Как стало известно СЭ, контракты футболистов Зелимхана Бакаева и Николая Рассказова с московским «Спартаком» истекли 31 мая.

1 июня оба стали свободными агентами.

Контракт защитника Ильи Кутепова, ранее уже попрощавшегося с красно-белыми, истекает 30 июня, а потому он пока остается игроком «Спартака».

Ранее СЭ сообщал, что контракт Кутепова с высокой долей вероятности продлен не будет.

Зелимхан Бакаев
Николай Рассказов
Футбол
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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