Российские клубы в еврокубках-2019/2020: "Локомотив" – в группе Лиги чемпионов, ЦСКА – в группе Лиги Европы

По итогам чемпионата России по футболу-201819 определилось представительство страны в евросезоне-2019/2020.

"Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" выступят в Лиге чемпионов, ЦСКА, "Спартак" и "Арсенал" – в Лиге Европы.

"Зенит" (чемпион) и "Локомотив" (вторая команда РПЛ-2018/19) – групповой турнир Лиги чемпионов

"Краснодар" (третья команда РПЛ-2018/19) – отборочный турнир Лиги чемпионов (с 3-го раунда)

ЦСКА (четвертая команда РПЛ-2018/19) – групповой турнир Лиги Европы

"Спартак" (пятая команда РПЛ-2018/19) – отборочный турнир Лиги Европы (с 3-го раунда)

"Арсенал" (шестая команда РПЛ-2018/19, после победы "Локомотива" в Кубке) – отборочный турнир Лиги Европы (со 2-го раунда)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, календарь и результаты игр