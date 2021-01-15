Роскомнадзор потребовал разблокировать YouTube-канал «Ахмата»

Роскомнадзор направил в адрес компании Google письма с требованием снять ограничения доступа к YouTube-каналам футбольного клуба «Ахмат» и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (ACA), сообщает пресс-служба организации.

В ведомстве подчеркнули, что «ограничение доступа к официальным аккаунтам нарушает право граждан на свободный доступ к информации, а также ущемляет интересы поклонников футбола и смешанных единоборств».

Сообщалось, что блокировка связана с санкциями, введенными Министерством финансов США, против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Санкции коснулись его активов и организаций, которые с ним связаны.

Власти США обвиняют Кадырова в причастности к убийству российского политика Бориса Немцова и нарушении прав человека.

В РПЛ прокомментировали блокировку Youtube-канала «Ахмата»