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Сегодня, 22:19

Роша ответил на вопрос о возможном продлении контракта с ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал ситуацию с возможным продлением контракта с клубом.

Действующее соглашение 29-летнего бразильца рассчитано до конца июня 2025 года. Ранее представители агентства игрока заявили об отсутствии прогресса по новому сотрудничеству.

«Это к моему агенту и клубу. На меня эта ситуация никак не давит», — сказал Роша.

Виллиан Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. Всего за армейцев он провел 61 матч, забил 6 голов и отдал 4 результативных передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
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 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
14
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
15
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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Краснодар – Факел
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