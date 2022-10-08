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8 октября, 09:40

Романцев о «Локомотиве»: «После того, как там отказались от Семина, судьба клуба мне не интересна»

Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев заявил, что ему безразлична судьба «Локомотива» после увольнения Юрия Семина из клуба.

«Уже говорил и повторю, что после того, как в «Локомотиве» отказались от Юрия Семина, судьба и игра этого клуба стали мне абсолютно не интересны. И даже если железнодорожники вылетят, то при всем уважении к их истории, поверьте, переживать не буду. Ведь в последние годы в Черкизове кроме неразберихи с тренерами и клубным руководством ничего не происходит. Я не знаком с Томасом Цорном и не буду судить, кто виноват во всем происходящем с командой. Но чтобы довести «Локомотив» до такого состояния, в каком он проиграл «Уралу», пропустив дома четыре мяча, нужно сильно постараться. Жаль болельщиков...», — сказал в интервью «СЭ» Романцев.

Юрий Семин покинул «Локомотив» в мае 2020 года. Сейчас команду возглавляет немец Йозеф Циннбауэр. Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 с 9 очками в 11 матчах.

Футболисты &laquo;Локомотива&raquo;. «Даже если «Локомотив» вылетит, я переживать не буду». Романцев — о Цорне, Карпине и «Спартаке»

Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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